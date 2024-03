Les Jeudis de Granet: Tattiana Angel Bastide Granet Aix-en-Provence, jeudi 25 janvier 2024.

Les Jeudis de Granet: Tattiana Angel ♫Expo-Apero-Concert♫ Jeudi 25 janvier, 19h00 Bastide Granet Prix libre à partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

Exposition | Aline Isnardon

« Florilège »

La musique a ouvert Aline Isnardon au monde de l’Art. En effet, adolescente, elle écoutait quotidiennement de la musique classique. Ce qui a suscité chez elle la rêverie, la détente, la puissance de l’expression…

Également thérapeute, elle a noué des liens intimes et profonds avec des personnes atteintes de maladies graves. Ces liens ont fait écho à son intériorité et ont enrichi son expression artistique. Ensemble ils créent des relations qui libèrent la parole et la créativité par des collages-peintures. Pour elle, ces riches échanges instillent la conviction que la beauté nous ramène à la Paix et nous appelle à la Vie !

Œuvre : Silence…

Concert | Tattiana Angel

« Entre verso y soledad »

Tattiana Angel incarne l’essence d’un périple au cœur d’une humanité porteuse d’espoir et d’engagement.

Profondément influencée par les grandes artistes que sont Violetta Parra et Mercedes Sosa, Tattiana Angel nous dévoile dans son premier album, Entre Verso y Soledad, un hommage vibrant aux rythmes envoûtants de la Colombie, du Chili, de l’Argentine, et plus largement, à la musique sud-américaine.

Tel un baume apaisant, ses créations agissent comme une cure de douceur bienfaisante qui insuffle un espoir renouvelé en une humanité qui prend soin d’elle-même et de son environnement.

Lien d’écoute : https://youtu.be/rtUEoyEyX3k?si=QCqjaX5RWr1fHxEs

Jeudi 25 janvier 2023

18h30 – Vernissage / Entrée libre

19h30 – Concert / Participation libre (à partir de 5€)

Lieu : Bastide Granet, 210 Chemin de Granet, 13090 Aix en Provence

Réservation information : 04 42 59 01 94

Mail : bastidegranet@laboiteamus.com

Bastide Granet 210 Chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-boite-a-mus/evenements/jeudis-de-granet-expo-apero-concert-janvier »}] [{« data »: {« author »: « Tattiana Angel », « cache_age »: 86400, « description »: « Et voilu00e0, nuestro tercer sencillo, llenitititico de amor colombiano, con una calidad musical maravillosa gracias a la participaciu00f3n de mu00fasic@s tan impresionantes. El disco completo se viene en estico!!nGracias a l@s amig@s y complices que hicieron realidad este video y le pusieron tanto cariu00f1o. ud83dude4fnnEsta canciu00f3n es una bella realidad gracias a:nnGuitarra y tiple: Beto OjedanBombo y set de multipercusiu00f3n: Rafa LozinanAlegre y maracu00f3n: Roberta LeononClarinete: Juan Diego PanaderonContrabajo: Diego PascagazanCoros: Beto Ojeda y Tattiana AngelnVoz: Tattiana AngelnnComposiciu00f3n y mu00fasica: Tattiana AngelnProducciu00f3n musical y arreglos: Beto OjedanEdiciu00f3n: Catalina LozanonMezcla y Master: Pablo Lopez RuiznGrabado principal: Groove Studios, Bogotu00e1, 2021.nGrabaciones adicionales: Eon estudios, Bogotu00e1, 2022. », « type »: « video », « title »: « Semilla en tierra seca – Tattiana Angel », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/rtUEoyEyX3k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=rtUEoyEyX3k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2aRYhSe6FJmNKrVNXTOvWA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

