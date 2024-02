Les Jeudis de Granet Solal Fayet Bastide Granet Bastide des Arts et de la MUS’ique Aix-en-Provence, jeudi 15 février 2024.

Les Jeudis de Granet Solal Fayet Bastide Granet Bastide des Arts et de la MUS’ique Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

En février, retrouvez les photographies abstraites et poétiques de Solal Fayet.

Ensuite, la voix de Lola nous fera découvrir ses compositions une musique du sensible et des histoires pleine d’humanité.

Exposition | Solal Fayet Matière

Par son approche de la matière et de l’espace. Solal Fayet vous propose une lecture intimiste et sensuelle de la nature dont il nous donne à apprécier l’évanescence des contours. Son approche de celle-ci s’opère à partir de plans sortis de leur contexte, et le noir et blanc ajoutent la touche de mystère. Ainsi le spectateur interprètera à sa guise ce qui peut représenter une vague déferlante ou un pan de la montagne de Lure. Il émancipe le sujet de son environnement jusqu’à l’abstraction, venant donner corps à l’éphémérité d’un instant, d’une sensation, d’une furtive impression.



Concert | Lola Longarini La traversée

Lola est une artiste de l’expression. Auteure compositrice interprète de ses chansons elle tient à parler haut et fort de la vie souterraine, réveiller les émotions. Elle écrit des mots vifs et poétiques en français à destination du cœur, soulevés d’arpèges de guitare.



18h30 – Vernissage.

19h30 – Concert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15

Bastide Granet Bastide des Arts et de la MUS’ique 210 chemin de Granet, 13090 Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les Jeudis de Granet Solal Fayet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence