LES JEUDIS DE CHROMA Le Mans, 19 janvier 2023, Le Mans . LES JEUDIS DE CHROMA 409 Avenue Félix Géneslay Cinéma Le Royal Le Mans

2023-01-19 20:00:00 – 2023-01-19 23:00:00

Sarthe 0 EUR TONRATUN, l’histoire de l’Arménie racontée par les femmes

Un film d’Inna Mkhitaryan

France/Arménie – 2022 – 84 min JEUDI 19 JANVIER 2023 – 20h

Cinéma Le Royal / Le Mans En présence de Justine Hiriart, monteuse du film Dans un village arménien, autour du fournil (le tonratun), cinq femmes préparent le lavash, pain traditionnel arménien. Le tonratun est l’espace dans lequel elles parlent et débattent ouvertement de tous les problèmes qu’elles vivent au quotidien dans la société patriarcale arménienne et les mots, les rires, les larmes se mêlent à la farine… Séance de cinéma documentaire http://assochroma.com/index.php/jeudis-de-chroma/jeudi-du-mois Cinéma Le Royal 409 Avenue Félix Géneslay Le Mans

