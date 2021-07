Proupiary Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne, Proupiary Les Jeudis de Bonnefont : THE ALZHEIMER EXPERIENCE Abbaye de Bonnefont Proupiary Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**The Alzheimer Experience** vous embarque pour un **pur moment acoustique** en réinterprétant les grands morceaux de Johnny Cash, ACDC ou encore Steppenwolf entre autres. Ces deux musiciens puisent dans le répertoire du **bluegrass**, de la **folk américaine** ou encore du **blues** des débuts, pour se réapproprier et détourner des morceaux de rock ou de heavy metal. Juste deux musiciens, quelques guitares (dobro, banjo, weissenborn…) et une stomp box pour donner du rythme, et vous voilà partis pour un road trip aux sonorités country rock. [Extrait The Alzheimer Experience](https://www.youtube.com/watch?v=FUyCQtd0FZI) _Concert gratuit, en extérieur si le temps le permet ! Pensez à prendre une veste !_ _Possibilité de se restaurer sur place avec Anders qui vous propose des repas originaux composés de produits locaux entre 19h00 et 20h30._ _Bar ouvert jusqu’à 23h00._ Country, rock, blues Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary Haute-Garonne

