Abbaye de Bonnefont, le jeudi 19 août à 21:00

La voix et la musique de Manel Cheniti témoignent d’un profond respect ainsi que d’une grande connaissance de la tradition du Jazz. Ses interprétations fougueuses, au swing redoutable, évoquent tour-à-tour l’influence du gospel et des grandes chanteuses telles que Dinah Washington ou Aretha Franklin. Des mélodies plus feutrées mettent en avant son gout, son sens de l’équilibre et une grande maîtrise des timbres nous rappelant ainsi Sarah Vaughan ou Etta Jones. Sur scène, Manel Cheniti inonde de sa personnalité ardente et douce, un répertoire à son image et à l’image du jazz : une musique faite d’exaltation et de raffinement.

Entrée libre

Invité : Thierry Ollé

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T21:00:00 2021-08-19T23:30:00