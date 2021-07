Proupiary Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne, Proupiary Les Jeudis de Bonnefont : KIKO Y MATEO Abbaye de Bonnefont Proupiary Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Abbaye de Bonnefont, le jeudi 5 août à 21:00

Duo Latino aux couleurs andalouses, Kiko y Mateo proposent des chants d’Espagne et d’Amérique Latine ainsi que leurs compositions originales. Une musique dansante, à la fois énergique et douce, où la guitare flamenca rencontre la flûte indienne en bambou (bansouri) et la mandole.

Entrée libre

