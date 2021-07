Proupiary Abbaye de Bonnefont Haute-Garonne, Proupiary Les Jeudis de Bonnefont : HARPEUSE de Fanny Roz Abbaye de Bonnefont Proupiary Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Abbaye de Bonnefont, le jeudi 29 juillet à 21:00

Fanny Roz casse les codes de la chanteuse-harpiste avec ses chansons. Elle nous captive avec ses ballades dénudées, réveille nos lanternes avec ses slams engagés, et nous surprend avec sa folk-pop décalées. Au fil de ses histoires intimistes, ses textes ciselés, parfois grinçants, viennent toucher nos profondeurs. Elle nous livre des récits de femmes ainsi que ses explorations existentielles. Porté par sa voix décomplexée et sa harpe minimaliste, ce nouveau projet va droit au cœur, en toute simplicité.

Entrée libre

