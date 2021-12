Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique, 19 mai 2022, Arles.

Musée départemental Arles antique, le jeudi 19 mai 2022 à 18:00

**Donner pour régner : une façon originale de construire un pouvoir monarchique en Grèce avec les Attalides de Pergame** ———————————————————————————————————————— ### **Julien Gondat, docteur en Histoire ancienne à l’Université Paul Valéry Montpellier III et co-président de l’association peplum.** _**Il ne suffisait pas de s’autoproclamer roi pour être reconnu comme tel. Depuis Alexandre le Grand, c’était le plus souvent le droit de la lance qui imposait l’autorité monarchique aux cités, la plupart des rois n’hésitant pas à user de la violence grâce à des forces militaires considérables. Les Attalides de Pergame, quant à eux, ont construit et affirmé leur pouvoir sur la scène internationale au moyen d’une politique originale et d’une ampleur exceptionnelle fondée sur la générosité royale envers les vieilles cités de Grèce ou les grands sanctuaires. C’est ainsi que des souverains en manque de légitimité ont pu laisser l’image d’une dynastie capable d’incarner les vertus fondamentales de la royauté grecque idéale, et laisser à tout jamais leur marque dans les plus importants centres de l’hellénisme, tel que le célèbre Portique d’Attale II sur l’agora d’Athènes ou au théâtre de Delphes.**_ **GRATUIT POUR TOUS – Pass sanitaire et masque obligatoires** Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an Parking gratuit Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles Suivre l’actualité de l’association sur [[https://www.festival-arelate.com/](https://www.festival-arelate.com/)](https://www.festival-arelate.com/)

Gratuit

Conférences autour de l’Antiquité et de l’archéologie

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T18:00:00 2022-05-19T19:00:00