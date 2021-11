Arles Musée départemental Arles antique Arles, Bouches-du-Rhône Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Musée départemental Arles antique, le jeudi 16 décembre à 18:00

**Mort et résurrection de Pompéi** Frédérique Bourdet, professeure de Lettres classiques. Cette conférence abordera successivement : l’éruption de 79, telle qu’on peut la comprendre au vu des découvertes récentes ; la redécouverte des cités du Vésuve ; les grandes étapes de l’histoire des fouilles archéologiques, de 1748 à aujourd’hui. **GRATUIT – Pass sanitaire et masque obligatoires** Pour info : adhésion à l’association : 15 € / pers. / an Parking gratuit Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles Suivre l’actualité de l’association sur [[https://www.festival-arelate.com/](https://www.festival-arelate.com/)](https://www.festival-arelate.com/)

Musée départemental Arles antique Presqu'île du Cirque-Romain 13200 Arles

2021-12-16T18:00:00 2021-12-16T19:30:00

