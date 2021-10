Les jeudis d’Arelate Musée départemental Arles antique, 25 novembre 2021, Arles.

Egalité de pratique dans la gladiature du Haut-Empire Romain. Les femmes dans un environnement hyper-masculin ————————————————————————————————————- Méryl Ducros, docteure en histoire ancienne mediation et mise en valeur du patrimoine, et Brice Lopez, dirigeant de la société Acta, spécialisée dans la reconstitution de combats de l’Antiquité et du Moyen Âge. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Dans l’imaginaire collectif, la gladiature est un monde largement dominé par les hommes utilisés comme symbole hyper-masculinisé dont les femmes sont exclues. Dans cette image, c’est toute la société romaine qui est stigmatisée comme sexiste. Qu’en est -il vraiment ? Le monde romain est -il aussi misogyne que cela ? Et comment les femmes sont-elles présentes ou non dans le monde des gladiateurs ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous interférons les sources antiques et notre façon de présenter l’Antiquité, notamment par les médias grand public. ### **GRATUIT – Pass sanitaire et masque obligatoires** Adhésion à l’association : 15 € / pers. / an Parking gratuit Musée départemental Arles antique : Presqu’île du cirque romain 13 200 Arles Suivre l’actualité de l’association sur [[https://www.festival-arelate.com/](https://www.festival-arelate.com/)](https://www.festival-arelate.com/)

Conférences autour de l’Antiquité et de l’archéologie

Musée départemental Arles antique Presqu’île du Cirque-Romain 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T19:00:00