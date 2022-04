Les jeudis d’Arelate : L’art préhistorique, de Chauvet à Lascaux Arles, 21 avril 2022, Arles.

Les jeudis d’Arelate : L’art préhistorique, de Chauvet à Lascaux BP 205 Auditorium du musée Arles

2022-04-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-21 19:15:00 19:15:00 BP 205 Auditorium du musée

Arles Bouches-du-Rhône

Chauvet, Lascaux, Niaux, Cosquer… Autant de noms évocateurs d’un art préhistorique qui fascinent et interrogent. Ces grottes ornées remarquables ne sont cependant que des manifestations artistiques parmi des milliers d’autres disséminées partout dans le monde. Parfaitement maîtrisées dès leur apparition il y a environ 35 000 ans, elles sont liées à l’émergence d’un homme anatomiquement moderne.



Ces « artistes » de la Préhistoire ont utilisé toutes sortes de techniques (peintures, gravures, modelage, sculpture) pour réaliser ce que beaucoup ont appelé des « chefs d’œuvre » sur des supports aussi variés que des parois de grottes ou d’abris, sur des rochers mais aussi sur des bois de cervidés, de l’os et de l’ivoire, de l’ambre, des pierres…



Une fois passé l’émerveillement devant cet art, naturaliste ou abstrait, où domine la figuration animale pendant des millénaires, se pose l’épineuse question du « pourquoi ». Car tout art est message. Comprendre la signification et la fonction de l’art préhistorique constitue en effet l’un des plus grands défis posés aux archéologues.



Par Hélène Marino, archéologue, conservatrice du patrimoine de la ville de Martigues.



> Réservation recommandée au 04 90 49 47 11

> Gratuit dans la limite des places disponibles

L’association Arelate vous donne rendez-vous au musée bleu pour rencontrer des spécialistes de l’Antiquité et échanger avec eux sur des sujets souvent inédits. Une soirée dédiée à l’art préhistorique.

info.mdaa@departement13.fr +33 4 13 31 51 03 https://www.arlesantique.fr/

Chauvet, Lascaux, Niaux, Cosquer… Autant de noms évocateurs d’un art préhistorique qui fascinent et interrogent. Ces grottes ornées remarquables ne sont cependant que des manifestations artistiques parmi des milliers d’autres disséminées partout dans le monde. Parfaitement maîtrisées dès leur apparition il y a environ 35 000 ans, elles sont liées à l’émergence d’un homme anatomiquement moderne.



Ces « artistes » de la Préhistoire ont utilisé toutes sortes de techniques (peintures, gravures, modelage, sculpture) pour réaliser ce que beaucoup ont appelé des « chefs d’œuvre » sur des supports aussi variés que des parois de grottes ou d’abris, sur des rochers mais aussi sur des bois de cervidés, de l’os et de l’ivoire, de l’ambre, des pierres…



Une fois passé l’émerveillement devant cet art, naturaliste ou abstrait, où domine la figuration animale pendant des millénaires, se pose l’épineuse question du « pourquoi ». Car tout art est message. Comprendre la signification et la fonction de l’art préhistorique constitue en effet l’un des plus grands défis posés aux archéologues.



Par Hélène Marino, archéologue, conservatrice du patrimoine de la ville de Martigues.



> Réservation recommandée au 04 90 49 47 11

> Gratuit dans la limite des places disponibles

BP 205 Auditorium du musée Arles

dernière mise à jour : 2022-04-07 par