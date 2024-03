Les Jeudis d’Ardevon > « Sur les Chemins de l’hospitalité de l’Antiquité à la Révolution » Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson, jeudi 21 mars 2024.

Les Jeudis d’Ardevon > « Sur les Chemins de l’hospitalité de l’Antiquité à la Révolution » Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson Manche

L’histoire des lieux d’accueil depuis les temples grecs jusqu’aux hôpitaux généraux est une aventure que va nous faire parcourir Gérard Rembault à travers une enquête historique.

Depuis l’Antiquité jusqu’à la Révolution, les lieux d’accueil des malades, des indigents, des voyageurs et des pèlerins ont pris de multiples formes de l’Asclépiéion jusqu’aux maladreries, ports d’aumônes, domus hospitalis, hôtel-Dieu et hôpitaux généraux à la veille de la Révolution. C’est une aventure où se mêlent la religion, la peur par l’ignorance, les luttes de pouvoir, l’évolution des consciences et des valeurs morales, la récupération politique, le progrès scientifique.

Gérard Rembault est conférencier et historien de l’art de l’école du Louvre. Passionné de patrimoine, il restaure avec son épouse l’ancien couvent des carmes au Guildo sur la côte d’Emeraude.

Participation libre aux frais.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 14:30:00

fin : 2024-03-21

Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon

Pontorson 50170 Manche Normandie

