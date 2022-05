Les Jeudis d’Ardevon > “De la pomme au cidre, les premiers temps en Normandie et ailleurs” Pontorson, 12 mai 2022, Pontorson.

Les Jeudis d’Ardevon > “De la pomme au cidre, les premiers temps en Normandie et ailleurs” Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson

2022-05-12 14:30:00

Pontorson Manche

Rouge, jaune, verte…reinette, gala, Golden. Du fruit défendu de la Genèse au fruit le plus apprécié des Français, la pomme a connu une histoire très riche. Alors que dès l’Antiquité les forêts foisonnent de pommiers sauvages notamment dans l’ouest de l’Europe, ces arbres vont être domestiqués pour donner naissance à des vergers luxuriants où semis de pépins et greffes produisent des variétés de plus en plus nombreuses. La Normandie s’impose à partir du 15ème siècle au gré des guerres et des crises climatiques comme une terre à pommiers réputée dont son cidre aux nombreuses vertus sera chanté dès le XVIème siècle.

C’est cette histoire passionnante que Marie Casset, professeur d’histoire-géographie au collège de Ducey (1979-2001), maître de conférences à l’université de Bretagne-Sud (2001-2015) viendra raconter au Prieuré. Elle a donné de nombreuses conférences en Normandie et Bretagne : la pomme dans tous ses états au Moyen Âge, le paysage autour des châteaux et des manoirs dans la France de l’ouest au Moyen Âge viendra nos raconter.

Conférence suivie d’une dégustation du jus de pomme du Prieuré.

Participation libre.

+33 2 33 49 79 72 https://www.pelerin-montsaintmichel.org/prieure-du-mont-saint-michel/Le-prieure-d-Ardevon/Le-prieure

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson

