LES JEUDIS D’AOÛT 2022 À LA MAISON JULIEN GRACQ Mauges-sur-Loire, 18 août 2022, Mauges-sur-Loire.

LES JEUDIS D’AOÛT 2022 À LA MAISON JULIEN GRACQ

2022-08-18 19:00:00 – 2022-08-18 20:00:00

Philippe Mathé propose une soirée de lecture à voix haute à la Maison Julien Gracq dans le cadre de « Jeudis d’août » en partenariat avec la commune de Mauges-sur-Loire.

« Alors quelles Nouvelles ? » sur la Nature qui nous entoure et la nature humaine qui nous relie, au fil du temps ; venez écouter et vous promener au fil d’histoires et paysages variés pour ralentir, contempler, méditer, réagir, échanger… relire.

« Alors, quelles Nouvelles ? » c’est la formule qu’en temps ordinaire, comme en temps de (dé)confinement, on adresse à celles et ceux dont on s’inquiète, dont on veut entendre les aventures, pour partager se qui s’est passé de neuf, de changements… Prendre et donner des Nouvelles de chacun(e) pour raconter nos vies, les comparer, échanger et les « vivre ensemble ».

La NOUVELLE est une forme littéraire qui relate en un temps court ces anecdotes et évènements personnels et collectifs, comme on livre des bribes d’existences qui font écho aux nôtres. La nouvelle est d’accès simple à la « littérature » et aux relations humaines, et qu’elle soit d’hier ou d’aujourd’hui, elle amuse, fait se souvenir ou réfléchir, dans des styles d’écritures très différents. Ces récits brefs ont souvent à voir avec l’actualité et se révèlent utiles ou édifiants pour le futur.

Pour adolescents et adultes.

Au jardin de la Maison.

JEUDIS D’AOÛT 2022

contact@maisonjuliengracq.fr +33 2 41 19 73 55 http://maisonjuliengracq.fr/

