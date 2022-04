LES JEUDIS D’ANTIGONE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: 34000

2022-04-07 08:00:00 – 2022-04-07 18:00:00

Les Jeudis d'Antigone, en partenariat avec la ville de Montpellier, la CCI et le soutien de l'ADRA (Association des résidents d'Antigone) sont organisés à Antigone , place du nombre d'Or à Montpellier. Vous y retrouverez des brocanteurs, bouquinistes, linges anciens, vintage, vinyls, art de la table, créateurs home- made, recyclage -art et aussi des conseils et des estimations de biens, un service d'experts à votre disposition sur rendez-vous. Entre 25 et 30 exposants professionnels

