Les jeudis contés en plein air Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

Linxe

Les jeudis contés en plein air Linxe, 21 juillet 2022, Linxe. Les jeudis contés en plein air Bibliothèque 4 place des muletiers Linxe

2022-07-21 10:00:00 – 2022-07-21 12:00:00 Bibliothèque 4 place des muletiers

Linxe Landes Linxe EUR Cet été, venez découvrir les belles histoires contées à voix haute en plein air : « Des contes au fil de l’eau »

10 h pour les 0-3 ans, 11 h pour les 4-10 ans. Gratuit.

Sur inscription au 05 58 42 97 04. Cet été, venez découvrir les belles histoires contées à voix haute en plein air : « Des contes au fil de l’eau »

10 h pour les 0-3 ans, 11 h pour les 4-10 ans. Gratuit.

Sur inscription au 05 58 42 97 04. +33 5 58 42 97 04 Cet été, venez découvrir les belles histoires contées à voix haute en plein air : « Des contes au fil de l’eau »

10 h pour les 0-3 ans, 11 h pour les 4-10 ans. Gratuit.

Sur inscription au 05 58 42 97 04. Bibliothèque Linxe

Bibliothèque 4 place des muletiers Linxe

dernière mise à jour : 2022-04-29 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Landes, Linxe Autres Lieu Linxe Adresse Bibliothèque 4 place des muletiers Ville Linxe lieuville Bibliothèque 4 place des muletiers Linxe Departement Landes

Linxe Linxe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linxe/

Les jeudis contés en plein air Linxe 2022-07-21 was last modified: by Les jeudis contés en plein air Linxe Linxe 21 juillet 2022 Landes Linxe

Linxe Landes