Les jeudis chills

2022-06-02 19:00:00 – 2022-06-02 22:30:00

À l’approche de l’été, Rue Piétonne lance la 2e édition des soirées Jeudis Chill…



Une ambiance chill, de la bonne musique live et une carte d’apéro de qualité. C’est le combo qu’a choisi Rue Piétonne pour animer les jeudis d’été du centre d’Aix-en-Provence.

Un live DJ platine ou un groupe de musique venu pour vous ambiancer.

Une carte food de qualité et locale pour vous régaler les papilles.

Une sélection de vins « Maison Chapoutier » & bière locale « La Baroude » pour vous désaltérer.

Le tout dans une atmosphère chill à la décoration finement pensée pour déconnecter de sa journée et reconnecter avec ses amis !

+33 6 37 96 11 82

