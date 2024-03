Les jeudis charcut’ et frometon Brasserie d’Orville Louvres, jeudi 4 avril 2024.

Les jeudis charcut’ et frometon ­Deux jeudis soirs par mois, on te propose une carte de restauration spéciale avec des charcuteries maisons et fromages sélectionnés avec soin pour accompagner ta bière. 4 et 18 avril Brasserie d’Orville Entrée gratuite

Début : 2024-04-04T17:00:00+02:00 – 2024-04-04T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T17:00:00+02:00 – 2024-04-18T23:00:00+02:00

️ Après le succès des premières éditions, on recommence avec nos soirées charcut’ et frometon. Et parce que vous en redemandez, on fera ça tous les 2 jeudis.

Le concept est simple : on te propose une nouvelle carte le temps d’un soir. Le chef compose des planches de charcuteries et fromages sélectionnés avec soin. Plein de choses à savourer, à partager et à découvrir ce soir-là !

Et en bonus, il y aura des créations maisons : des viandes séchées et fumées maison à savourer. De quoi bien profiter de sa soirée, avec une bière à la main. C’est reparti pour la régalade !

Comme d’hab, la cuisine assure son service de 18 h 30 à 22 h.

CheerZ !

LES JEUDIS CHARCUT’ ET FROMETON

Jeudi 4 avril

Jeudi 18 avril

De 17 h à 23 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

