Les jeudis, c’est derby ! – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les jeudis, c’est derby ! – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La), 9 mars 2023, Nantes. 2023-03-09

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non Tarif unique : 8 euros Tout public Plongez au cœur d’un univers bien particulier avec six improvisateurs et improvisatrices qui jouent ensemble pour la première fois ! À l’occasion de ce format collaboratif, six joueurs et joueuses issues de deux troupes nantaises amatrices vont improviser ensemble à partir d’une thématique choisie en amont par le présentateur. Ce dernier les guidera et dessinera les contours de cet univers avant que l’histoire se construise sous vos yeux. Ce soir, préparez-vous à explorer un monde nouveau… mais lequel ? Format original proposé par La Fabrique à Impros. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes Departement Loire-Atlantique

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les jeudis, c’est derby ! – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) 2023-03-09 was last modified: by Les jeudis, c’est derby ! – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Fabrique à Impros (La) 9 mars 2023 Fabrique à Impros (La) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique