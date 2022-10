LES JEUDIS BLIND-TEST Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

LES JEUDIS BLIND-TEST

Showroom Fleurs de Bitume

12 rue du Chapeau Rouge Béziers Hrault

2022-10-27 19:00:00 – 2022-10-27 22:00:00

Hrault Stress rythmique et gymnastique mélodieuse sont au programme de ces soirées pour tester votre culture musicale.

Gagner un cliché unique ou une surprise en faisant ressortir le Shazam qui est en vous!

Stress rythmique et gymnastique mélodieuse sont au programme de ces soirées pour tester votre culture musicale. Gagner un cliché unique ou une surprise en faisant ressortir le Shazam qui est en vous! Participation libre. showroom@fleursdebitume.fr +33 6 09 69 26 73

