Lamballe-Armor 22400 Thème du jour : Le Haras National de Lamballe-Armor, par l’association St Léon’Art.

Participez au stage « Basket et Aquarelle » sur le territoire, en réalisant des aquarelles de type « carnet de voyage ».

A partir de 14 ans (les mineurs doivent être accompagnés par un adulte responsable et ne sera pas transporté par nos soins).

(Si mauvaise météo, stage à la salle des fêtes de la Bouillie) Matériel :

– un bloc Arches 300g grain fin 26 x36 cm

Ou un format carnet de voyage (Lana, 300g minimum)

– Une boite d’aquarelle

– pinceaux Aquarellys n°2/0 et n°2(Léonard)

– un petit feutre noir indélébile (micron 0,3)

– Crayon à papier, gomme, chiffon, godet

– Siège, chapeau, lunettes de soleil, eau

