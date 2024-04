LES JEUDIS AUTOUR DES BLANCS DOMAINE UMA Valflaunès, jeudi 4 avril 2024.

LES JEUDIS AUTOUR DES BLANCS DOMAINE UMA Valflaunès Hérault

La Terrasse du Pic du domaine se métamorphose, un jeudi sur 2 d’avril à septembre, en un lieu festif et convivial.

La soirée s’étire en musique, rythmée par les notes d’un groupe musical et les arômes envoûtants des vins blancs du domaine.

Côté food des tapas en accord mets et vins.

Ambiance jazz & soul avec 2h de concert live en duo.

3 groupes tourneront sur la saison. (pas encore tous définis) 55 55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-09-26

Route de la Chapelle d’Aleyrac

Valflaunès 34270 Hérault Occitanie lise@domaine-uma.fr

