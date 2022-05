Les jeudis au café #4 / Quel(s) accueil(s) pour les enfants en situation de handicap ? Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Les jeudis au café #4 / Quel(s) accueil(s) pour les enfants en situation de handicap ? Le Rize, 23 juin 2022, Villeurbanne. Les jeudis au café #4 / Quel(s) accueil(s) pour les enfants en situation de handicap ?

Le Rize, le jeudi 23 juin à 18:30

Echanges / Rencontre Avec Simon Boulière et Naima Sidhoum (Centres sociaux de Cusset et de la Ferrandière), Sylvie Cointet (ENM : Ecole Nationale de Musique), Pascal Leonforte (ASUL: Association sportive universitaire lyonnaise), Steve Meyzonnet (Ville de Villeurbanne) et Angèle Van Hamme (Tactilab). L’inclusion est aujourd’hui une priorité pour de nombreux professionnels engagés auprès des enfants. Que ce soit dans le sport, à la cantine, dans les temps de loisirs, ils sont nombreux à adapter leurs pratiques pour permettre à tous de profiter des mêmes opportunités. Venez les rencontrer pour mieux comprendre leur façon de travailler, leurs questionnements et les outils qu’ils utilisent. Durée : 1h30 / Tout public Réservation en ligne Venez rencontrer les professionnels engagés auprès des enfants pour mieux comprendre leur façon de travailler, leurs questionnements et les outils qu’ils utilisent. Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T18:30:00 2022-06-23T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Le Rize Adresse 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Le Rize Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Le Rize Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Les jeudis au café #4 / Quel(s) accueil(s) pour les enfants en situation de handicap ? Le Rize 2022-06-23 was last modified: by Les jeudis au café #4 / Quel(s) accueil(s) pour les enfants en situation de handicap ? Le Rize Le Rize 23 juin 2022 Le Rize Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon