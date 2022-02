Les jeudis au café #3 / Gratte-Terre : une école de la forêt Le Rize, 14 avril 2022, Villeurbanne.

Les jeudis au café #3 / Gratte-Terre : une école de la forêt

Le Rize, le jeudi 14 avril à 18:30

Alors que le changement climatique et la destruction des habitats écologiques sont plus que jamais d’actualité, les acteurs du projet Gratte-Terre ont engagé un travail avec les enfants et les plus grands pour prendre l’air. Des racines à la cime, ils s’allient aux arbres, ingénieurs des écosystèmes urbains à travers leurs semences, et développent une pépinière urbaine dans le quartier des Gratte-Ciel. Avec les enfants, récolter les graines, Gratter la Terre et semer, c’est faire œuvre de cultures urbaines où la forêt devient son centre. Ce deuxième rendez-vous du cycle « Café grandir » sera l’occasion d’en savoir plus sur Gratte-Terre et de participer à un atelier qui consistera à observer et dessiner la diversité des bébés arbres issue de cette pépinière urbaine de Villeurbanne. Durée : 1h30 Tout public Réservation en ligne

Les acteurs du projet Gratte-Terre ont engagé un travail avec les enfants et les plus grands pour prendre l’air.

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:30:00 2022-04-14T20:00:00