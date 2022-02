Les jeudis au café #2 / LE SPORT, BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE ACTIVITÉ PHYSIQUE ! Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Le Rize, le jeudi 3 mars à 18:30

Aujourd'hui, les pratiques sportives, notamment celles des plus jeunes, sont considérées comme des supports essentiels de la vie sociale, sources d'engagement et d'épanouissement personnel. Le Rize vous propose lors de cette soirée de découvrir deux initiatives exemplaires qui associent sport et inclusion. Le Charpennes-Tonkin Tigers Rugby League est un club de rugby pas comme les autres ! Son action dépasse largement la pratique du rugby puisqu'il est question de contribuer au bien-être des habitants du quartier en proposant deux projets de valorisation du quartier et de ses habitants (« Reconquérir le terrain » et le « village Green »). La direction du Sport de Villeurbanne porte plusieurs projets qui favorisent l'accès à l'activité physique pour les personnes qui en sont éloignées pour des raisons de moyens ou de santé. Parmi eux : la caravane des sports, le Pass sport santé ou l'accueil de loisir Vacances sport. N'hésitez pas à venir leur poser toutes vos questions ! Jeudi 3 mars – 18h30 Durée : 1h30 Tout public

