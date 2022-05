Les jeudis: Atelier de peinture à côté des vignes Mercurey, 9 juin 2022, Mercurey.

Les jeudis: Atelier de peinture à côté des vignes Jardin du Château d’Etroyes 16 Rue des Varennes Mercurey

2022-06-09 – 2022-08-18 Jardin du Château d’Etroyes 16 Rue des Varennes

Mercurey Saône-et-Loire Mercurey

EUR 35 Amateurs d’art et de vin, voici un concept qui devrait vous plaire !

Le Château d’Etroyes vous accueille pour un après-midi de rencontre mêlant peinture dans le parc du château devant les vignes et dégustation des vins du domaine !

Nous mettons à disposition du matériel de peinture, vous n’aurez qu’à faire appel à votre créativité, quelque soit votre niveau. Venez découvrir, échanger et passer un moment convivial !

À la fin de l’événement, vous pourrez repartir avec votre œuvre d’art.

contact@chateau-etroyes.fr +33 3 85 45 26 06 https://chateau-etroyes.fr/

Jardin du Château d’Etroyes 16 Rue des Varennes Mercurey

