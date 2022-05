LES JEUDIS À L’OSTAL BORIE NEUVE Badens Badens Catégories d’évènement: Aude

Badens

LES JEUDIS À L’OSTAL BORIE NEUVE Badens, 16 juin 2022, Badens. LES JEUDIS À L’OSTAL BORIE NEUVE Badens

2022-06-16 18:00:00 – 2022-06-16 22:00:00

Badens Aude Badens Les jeudis à l’Ostal de Borie Neuve, afterworks à la vigne se tiendront tous les jeudis du mois de juin de 18h H à 22 H !

L’apéro à la vigne : Vins Borie Neuve, limonades Pétillo et planches de tapas, le tout bercé par une animation musicale inédite pour chaque date.

Réservation conseillée.

Un établissement labellisé Vignobles et Découvertes. Badens

dernière mise à jour : 2022-05-12 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Badens Autres Lieu Badens Adresse Ville Badens lieuville Badens Departement Aude

Badens Badens Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/badens/

LES JEUDIS À L’OSTAL BORIE NEUVE Badens 2022-06-16 was last modified: by LES JEUDIS À L’OSTAL BORIE NEUVE Badens Badens 16 juin 2022 Aude Badens

Badens Aude