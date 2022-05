LES JEUDIS À L’OSTAL BORIE NEUVE

LES JEUDIS À L’OSTAL BORIE NEUVE, 2 juin 2022, . LES JEUDIS À L’OSTAL BORIE NEUVE

2022-06-02 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-02 22:00:00 22:00:00 Les jeudis à l’Ostal de Borie Neuve, afterworks à la vigne se tiendront tous les jeudis du mois de juin de 18h H à 22 H ! nL’apéro à la vigne : Vins Borie Neuve, limonades Pétillo et planches de tapas, le tout bercé par une animation musicale inédite pour chaque date. nRéservation conseillée. nUn établissement labellisé Vignobles et Découvertes. dernière mise à jour : 2022-05-12 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

Détails Autres Lieu Adresse lieuville