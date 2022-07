Les jeudis à la Tossen Paimpol, 28 juillet 2022, Paimpol.

Plage de la Tossen Rue de la Tossen Paimpol Côtes d’Armor Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol Rue de la Tossen Plage de la Tossen

2022-07-28 – 2022-07-28

Côtes d’Armor

Les jeudis à la Tossen : des moments conviviaux à partager entre amis et en famille avant ou après la plage. Pour la 6ème année consécutive, la médiathèque de Paimpol et le centre social « Le Chatô », s’associent et vous donnent rendez-vous les jeudis après-midis sur l’espace herbé surplombant la plage de la Tossen. Au programme : des livres, des lectures et des jeux de société pour tous les âges !

+33 2 96 55 31 74 http://www.facebook.com/mediathequedepaimpol

