Les Jeudis à la Ferme à la Meyfrenie Verteillac Verteillac Catégories d’évènement: Dordogne

VERTEILLAC

Les Jeudis à la Ferme à la Meyfrenie Verteillac, 4 août 2022, Verteillac. Les Jeudis à la Ferme à la Meyfrenie

Lieu-dit La Meyfrenie Verteillac Dordogne

2022-08-04 09:30:00 – 2022-08-04 12:00:00 Verteillac

Dordogne Verteillac Les Jeudis à la ferme – visite découverte de la ferme, avec un atelier sur le thème du maraîchage et un goûter à partir des produits locaux. Sur réservation – Payant Les Jeudis à la ferme – visite découverte de la ferme, avec un atelier sur le thème du maraîchage et un goûter à partir des produits locaux. Sur réservation – Payant +33 7 83 68 56 47 Les Jeudis à la ferme – visite découverte de la ferme, avec un atelier sur le thème du maraîchage et un goûter à partir des produits locaux. Sur réservation – Payant © V.Burger

Verteillac

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, VERTEILLAC Autres Lieu Verteillac Adresse Lieu-dit La Meyfrenie Verteillac Dordogne Ville Verteillac lieuville Verteillac Departement Dordogne

Verteillac Verteillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verteillac/

Les Jeudis à la Ferme à la Meyfrenie Verteillac 2022-08-04 was last modified: by Les Jeudis à la Ferme à la Meyfrenie Verteillac Verteillac 4 août 2022 Lieu-dit La Meyfrenie Verteillac Dordogne

Verteillac Dordogne