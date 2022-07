Les Jeudis à la Ferme à la Meyfrenie

Les Jeudis à la Ferme à la Meyfrenie, 11 août 2022, . Les Jeudis à la Ferme à la Meyfrenie



2022-08-11 09:30:00 – 2022-08-11 12:00:00 Les Jeudis à la ferme – visite découverte de la ferme, avec un atelier sur le thème des plantes aromatiques et un goûter à partir des produits locaux. Sur réservation – Payant Les Jeudis à la ferme – visite découverte de la ferme, avec un atelier sur le thème des plantes aromatiques et un goûter à partir des produits locaux. Sur réservation – Payant Les Jeudis à la ferme – visite découverte de la ferme, avec un atelier sur le thème des plantes aromatiques et un goûter à partir des produits locaux. Sur réservation – Payant © Eva Duquesne dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville