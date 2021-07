Les jeudis à Kernoa Paimpol, 12 août 2021-12 août 2021, Paimpol.

Les jeudis à Kernoa 2021-08-12 – 2021-08-12 Ferme de Kernoa 24 Lieu-dit Kernoa

Paimpol Côtes d’Armor

« Démarrez, profitez et finissez l’été en beauté ! » Au programme : des lectures, des BD, des revues, des jeux de plateau, de stratégie, de plein-air, … pour tous les âges et tous les goûts ! Les autres jeudis de l’été, du 15 juillet au 19 août, la médiathèque de Paimpol et le centre social « Le chatô » s’installeront au dessus de la plage de la Tossen à Paimpol. A noter : le rendez-vous est annulé en cas de pluie.

