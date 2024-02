Les jeudi de la Baronnie Les algues des côtes normandes Rue de la Baronnie Douvres-la-Délivrande, jeudi 29 février 2024.

Conférence de Benoit Veron, Biologiste marin – Enseignant Chercheur Laboratoire de Biologie & Biotechnologies Marines, Université de Caen Normandie, travaille entre autres, au plan international, sur la classification des espèces d’algues.

La mer, mais aussi les lacs, les rivières, partout où il y a de l’eau, il y a des algues… et quelques fois, on peut même trouver, non loin de là, des algologues!

En Normandie, ils ont laissé leur trace par des découvertes souvent majeures.

Benoît Véron, Enseignant-chercheur en Biologie marine à l’Université de Caen

Normandie,

Début : 2024-02-29 20:30:00

fin : 2024-02-29 22:00:00

Rue de la Baronnie Grand Logis de la Baronnie

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie association.baronnie.douvres@gmail.com

