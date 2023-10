HOP OP OP FESTIVAL Les Jendous Rennes-le-Château, 7 octobre 2023, Rennes-le-Château.

Rennes-le-Château,Aude

Festival d’éducation populaire Hop op op !

Ateliers, échanges, expos, marché, gratuiterie de 10 h à 18h. Restauration sur place.

– 16 h : spectacle Tour du Monde en 60 secondes

– 20 h : Concert Tzigane ‘L’esbrouf’

– de 22h à 2h : Dj’s Set.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 02:00:00. .

Les Jendous

Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie



Hop op op! popular education festival

Workshops, exchanges, exhibitions, market, free admission from 10 am to 6 pm. Catering on site.

– 4 pm: Around the world in 60 seconds show

– 8 p.m.: ‘L’esbrouf’ Gypsy concert

– 10 p.m. to 2 a.m.: Dj’s Set

Fiesta de la educación popular

Talleres, debates, exposiciones, mercado, entrada gratuita de 10.00 a 18.00 horas. Restauración in situ.

– 16.00 h: Espectáculo « La vuelta al mundo en 60 segundos

– 20.00 h: Concierto de Tzigane « L’esbrouf

– 22.00 h a 2.00 h: Dj’s Set

Festival der Volksbildung Hop op op!

Workshops, Austausch, Ausstellungen, Markt, Gratisangebot von 10 bis 18 Uhr. Verpflegung vor Ort.

– 16 Uhr: Schauspiel Tour du Monde en 60 secondes

– 20 Uhr: Zigeunerkonzert ‘L’esbrouf’

– 22 Uhr bis 2 Uhr: Dj’s Set

