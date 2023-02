Les Artisans d’Art s’invitent à Nargis Les JEMA s’invitent à Nargis Nargis Catégories d’Évènement: Loiret

Les Artisans d’Art s’invitent à Nargis Les JEMA s’invitent à Nargis, 1 avril 2023, Nargis. Les Artisans d’Art s’invitent à Nargis 1 et 2 avril Les JEMA s’invitent à Nargis Sublimons le quotidien dans un village fleuri où le Loing et le canal mélangent beauté des paysages et nature paisible handicap moteur mi Les JEMA s’invitent à Nargis 39 Rue du 8 Mai 1945, 45210 Nargis Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire Quoi de mieux qu’un duo entre un village fleuri où le Loing et le canal mélangent la beauté des paysages et le charme d’une nature paisible et des artisans d’art passionnés pour s’approprier le thème fédérateur du « Regard sur la Nature » illustrant parfaitement la thématique des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 « Sublimer le quotidien » !

Venez nombreux découvrir les créations des artisans d’art mettant en valeur la nature par des œuvres en lien direct avec cette thématique ou plus librement à partir de ce que la nature leur inspire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Mairie de Nargis, Véronique MAUFAY, Manufacture Lady S

