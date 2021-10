Lyon H7 - Lieu Totem Métropole de Lyon Les JeDII by IRIIG – Tendances, forecast, expérience client : offrez-vous un Noël aux petits oignons. H7 – Lieu Totem Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Chaque conférence est menée par un expert inspirant et vous offrira l’opportunité de développer votre réseau au sein de l’écosystème régional de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Les Jeudis de l’Innovation IRIIG, aussi appelés « JeDII », sont des conférences organisées tous les 15 jours par IRIIG et ses partenaires. À l’origine destinées aux étudiants IRIIG et aux start-ups du H7, elles sont désormais ouvertes au public. Que vous soyez dirigeant, professionnel ou étudiant, les JeDII sont l’occasion de découvrir l’innovation dans tous ses états auprès d’intervenants inspirants et d’élargir son réseau. Découvrez les prochains JeDII et inscrivez-vous dès maintenant (nombre de places limité).

Gratuit sur inscription

Vous êtes passionné.e par l’innovation, la créativité ou les nouvelles technologies ? Les Jeudis de l’Innovation IRIIG sont faits pour vous ! H7 – Lieu Totem 70 quai perrache, 69002 Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

