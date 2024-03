Les JdC Garden Trends Parc des Expositions Marseille, mardi 26 mars 2024.

Les JdC Garden Trends Parc des Expositions Marseille Bouches-du-Rhône

Depuis 21 ans, les Journées des Collections Jardin JdC Garden Trends sont le lieu de rencontre entre la distribution et les fournisseurs de la filière jardin.Professionnels

5 univers de univers produits pour couvrir l’ensemble des segments de référencement du jardin

– jardiner et cultiver

– vivre outdoor

– aménager et construire

– maison et loisirs

– services .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26

fin : 2024-03-28

Parc des Expositions 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les JdC Garden Trends Marseille a été mis à jour le 2024-03-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille