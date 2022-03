Les jARTdins de MONTAGNY-en-VEXIN Montagny-en-Vexin, 4 juin 2022, Montagny-en-Vexin.

Les jARTdins de MONTAGNY-en-VEXIN Montagny-en-Vexin

2022-06-04 – 2022-06-04

Montagny-en-Vexin Oise Montagny-en-Vexin

Depuis 19 ans, attirant un large public de tous horizons, l’événement « les jARTdins de Montagny» est un rendez-vous incontournable du printemps. La 19éme édition de cette manifestation est organisée par l’A.C.A.M, (Association Culturelle et Artistique de Montagny-en-Vexin) qui accueille près de 5000 visiteurs.

Le village de Montagny-en-Vexin (60240) accueille en ses jardins privés et ses espaces publics les réalisations d’artistes plasticiens désirant trouver des lieux d’expositions non conventionnels.

Au carrefour des régions «Ile de France » et « Normandie » et « Hauts-de-France » le village de Montagny-en-Vexin (60240) est situé à mi-chemin entre Paris et Rouen, entre Magny-en-Vexin (95) et Gisors (27140).

Cette « grande promenade des Arts » démontre encore une fois le dynamisme et la créativité des artistes du Vexin et d’ailleurs.

Durant tout le week-end : des moments musicaux, de danse, de chants, de théâtre et de poésie à découvrir en plein air.

PROGRAMME :

De 10h à 18h dans les jardins : Exposition d’art contemporain (50 artistes plasticiens, installations, sculptures, peintures, photographie…) ponctuée par des moments impromptus d’art vivant, pour tout public à découvrir gratuitement.

Le grand Concert du samedi soir, le 4 juin accueillera : “SANSEVERINO”

Ouverture des portes à 18h avec un grand point de restauration animé en musique, concert de SANSEVERINO 20h30. Il s’agit du dernier concert de la tournée de ce magnifique artiste.

Réservation du concert de Sanseverino pour le Samedi 4 juin 2022 :

par courrier, en envoyant un chèque à l’association, dès début avril

A.C.A.M. service de réservation

3 rue de la Molière

60240 MONTAGNY-en-VEXIN

Tarif prévente: 18€

Enfant -12 ans accompagnés: 10€

Tarif sur place : 25€

Pour tout contact : a.c.a.montagny60240@gmail.com

Toutes les Informations sur : https://www.lesjartdinsdemontagny.fr/

ACAM

Montagny-en-Vexin

dernière mise à jour : 2022-03-14 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre