Visite découverte des jardungles Les jardungles Ressons-le-Long Catégories d’Évènement: Aisne

Ressons-le-Long

Visite découverte des jardungles Les jardungles, 2 juin 2023, Ressons-le-Long. Visite découverte des jardungles 2 – 4 juin Les jardungles Visite libre Les jardungles sont composés de plusieurs espaces : jardin mandala, permaculture, jardin de clé, jardin zen, parcours pied-nus. Les jardungles Chemin des Roises 02290 RESSONS-LE-LONG Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©commune de Ressons-le-Long

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Ressons-le-Long Autres Lieu Les jardungles Adresse Chemin des Roises 02290 RESSONS-LE-LONG Ville Ressons-le-Long Departement Aisne Lieu Ville Les jardungles Ressons-le-Long

Les jardungles Ressons-le-Long Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ressons-le-long/

Visite découverte des jardungles Les jardungles 2023-06-02 was last modified: by Visite découverte des jardungles Les jardungles Les jardungles 2 juin 2023 Les jardungles Ressons-le-Long Ressons-le-Long

Ressons-le-Long Aisne