Les jardins zéro déchets vert : la lasagne permacole avec Au Ras du Sol et Germaine Veille

Jardin Germaine Veille, le samedi 25 septembre à 10:00

**Pensez à venir avec une tenue adaptée au jardinage et à la météo du jour.** **Tout public, sur inscription.** **À Cenon, rendez-vous communiqué à l’inscription**

Gratuit, sur inscription

Découvrez un maximum d’astuces pour limiter l’usage de la tondeuse et apporter des zones de biodiversité dans votre jardin.Participez à un chantier participatif pour réaliser une lasagne permacole Jardin Germaine Veille 11 rue Chanzy à Cenon Cenon Gironde

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00

