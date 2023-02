Atelier les musiques du jardin Les jardins suspendus Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Atelier les musiques du jardin Les jardins suspendus, 3 juin 2023, Le Havre. Atelier les musiques du jardin 3 et 4 juin Les jardins suspendus

Rendez-vous aux jardins 2023 Les jardins suspendus Rue du Fort / Rue Copieux, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

02 35 19 61 27 http://www.lehavre.fr Implanté au milieu du XIXe s. sur un promontoire surplombant Le Havre et l’embouchure de la Seine, le « fort de Sainte-Adresse » occupe une position stratégique. Le réaménagement du fort en « Jardins suspendus » participe des requalifications architecturales et paysagères entreprises depuis une dizaine d’années au Havre. Chaque année depuis 2008, l’équipe des Jardins suspendus se mobilise pour répondre de façon originale à l’objectif de cette manifestation nationale. Cette année, un atelier de découverte sur la musique végétale sera encadré par l’équipe d’animation du site.

2023-06-03T14:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00

