Les jardins sonores: Sidiaz Le TALUS Marseille, mercredi 10 avril 2024.

Les jardins sonores: Sidiaz ♫♫♫ Mercredi 10 avril, 19h00 Le TALUS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T19:00:00+02:00 – 2024-04-10T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T19:00:00+02:00 – 2024-04-10T22:00:00+02:00

: Les jardins sonores reviennent en BOMBE pour une saison 2 !

T’es attendu.e pour te détendre avec un verre et – !

:

➜ :

Issa Naimo vous transporte dans son univers où les Queens du Rnb règnent et où la musique soul est célébrée. Un combo de titres originaux qui vous feront découvrir cette artiste sous différentes facettes. Sa voix suave et plein de charme vous emporte pour un moment de douceur dans notre jardin sonore.

➜ :

Sidiaz, grâce à ses chants, sa guitare et sa percussion, a des sonorités Blues US mêlées aux racines des musiques du désert du Sahara et de la Méditerranée. Un univers créant un pont entre racines et modernité, rêves et réalités. Textes chantés en arabe, entremêlant percussions transes et guitare orientée vers un voyage de sonorités. Les compositions Sidiaz font immerger dans un style unique.

➜ :

April est auteure-interprète de chansons en langue française douces et engagées, folk, pop-rap fleuri, mêlant par le féminisme, l’écologie et tendresse, de la guitare, au ukulélé, en passant par le piano pour emmener en voyage poétique et réparateur les personnes qui l’écoute.

➜ :

Compositeur, musicien, guitariste, Louis LNR a toujours été habité par sa passion pour la musique. Plusieurs styles ont façonner ses créations jusqu’ici. On y retrouve des influences soul, folk, même latines. Inspiré par les melodies simples et douces, c’est à travers ce style que sa musique s’est définie. En 2022, Louis LNR sort son premier album intitulé ‘Ciel Jaune’, avec des textes en français, en anglais, mais également beaucoup de compositions instrumentales. En 2024, il sortira son troisième album.

:

Adhésion à l’association : le montant est libre !

PAF : Prix libre pour rémunérer les artistes

Repas à prix doux proposés sur place de 18h30 à 21h.

Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.

L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables.

• : www.letalus.com

• : https://linktr.ee/letalusmarseille

_____________________________________________________________

