Les Jardins Sonores Port de l’Embouchure, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Toulouse.

Les Jardins Sonores

du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet à Port de l’Embouchure

### Musiques électroniques live – Dj set Après une saison entière d’open-airs et festivals mis entre parenthèses, la team DME / Diazprod Music Event, a l’immense joie de vous retrouver pour sa première édition de l’année 2021 qui sera sur tout un week end ! Toute l’équipe revient plus motivée que jamais pour cette Saison 6 des Jardins Sonores. Préparez-vous de nouveau à danser sur les sets et lives d’artistes internationaux et régionaux ! ### Programme * Samedi 10 juillet de 14h à minuit : Da Fresh (Techno / Techno minimal et mélodique) * Dimanche 11 juillet de 15h à 22h : Superfunk (House French Touch) ![]() ### Plus d’infos [Page Facebook de l’événement ](https://www.facebook.com/events/1020404362036225) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 10 et dimanche 11 juillet au Port de l’Embouchure * Buvette sur place. * Jauge limitée à 1 500 suivant le décret. * Le pass sanitaire devra justifier un des cas suivants : une vaccination complète (2 injections), un test PCR ou antigenique négatif de moins de 48h. Pour plus d’informations rendez-vous sur [le site du gouvernement.](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) * Port du masque non obligatoire mais recommandé. * Gel (d’alcool isopropylique) à disposition. * Signalétique des gestes barrières adaptés en temps réels. * Respect du site naturel du Port de l’embouche.

Entrée gratuite

Culture

Port de l’Embouchure Port de l’Embouchure, Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:59:00