Les Jardins Romains/Conférence Tarascon, 10 mars 2022

Ils ont disparu mais leur héritage demeure. Dans l’Occident européen les Romains ont constitué la première civilisation des jardins. En dominant la nature sauvage, ils ont franchi le passage du Chaos au Jardin. La nature domestiquée devenait un lieu sacré peuplé de dieux de la mythologie. Chacun avait une plante, ou une fleur pour le représenter, dans un cadre de verdure permanente, symbole d’Éternité.

Plus tard, apparaîtront les jardins d’agrément, espaces d’architecture et d’eau, où l’art est mis en scène au cœur du paysage, révélant un art de vivre à la fois poétique et philosophique.

