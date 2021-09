Les jardins remarquables de Nouvelle-Aquitaine Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers), 18 septembre 2021, Poitiers.

Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers), le samedi 18 septembre à 14:00

La Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les Éditions Hervé Chopin, a réalisé un ouvrage intitulé “Jardins remarquables – Promenades dans les jardins labellisés de Nouvelle-Aquitaine”. Sa parution est prévue pour le 14 octobre 2021. Depuis sa création par le ministère de la Culture en 2004, le label Jardin remarquable a été décerné, à ce jour, à 58 parcs et jardins de la région. Leurs typologies variées se retrouvent depuis les grands jardins réguliers jusqu’à un jardin d’écoliers, en passant par des lieux plus intimistes ou en découvrant, ici un arboretum, là une pépinière ou des jardins d’artistes ou de curé. Espaces clos structurés par les murs d’un potager, s’ouvrant aussi sur le grand paysage, ils renvoient toujours à l’âme et à la passion de leurs propriétaires. Ces lieux reflètent également la variété topographique de cette vaste région qui se décline tour à tour entre espaces maritimes, reliefs ou plaines agrestes. Cet ouvrage, réalisé par les services patrimoniaux de la Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, invite à découvrir l’ensemble de ces parcs et jardins. Illustré de photographies et de plans, il convie à d’agréables promenades. Une exposition de photographies et de plans issus de l’ouvrage est présentée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

Exposition de photographies et de plans de jardins labellisés Jardin remarquable.

Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers) 102 Grand’Rue, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00