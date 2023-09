Ateliers artistiques Les jardins Passagers de La Villette Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Ateliers artistiques Samedi 7 octobre, 14h00 Les jardins Passagers de La Villette Entrée libre ! En co-production avec La Villette, l’association Pépins Production porte, quant à elle, le festival avec l’engagement et la passion de ses bénévoles. Boîtes à dons sur le stand de Pépins prod’ et en ligne.

Révéler les feuilles : le cabaret des ateliers artistiques

A partir de 14h, toutes les heures. Inscription sur place.

‘ Empreintes positives et autres techniques, par Jessica Tara.

‘ A la rencontre de la structure des feuilles par le dessin, par Laure Mathilde Reydellet, tout public

‘ Un mobile pour les petits, par Jessica Tara.

‘ Tant de nuances de vert ! Expérimenter la palette des verts en peinture, par Laure Mathilde Reydellet.

‘ Petit botaniste : apprenez à faire un herbier, par Tala Skari et Aurélie Aliamus, jardinières-médiatrices aux Jardins passagers.

‘ “Recto/verso”, atelier d’expression artistique : écriture, théâtre, impro, libérez votre créativité et connectez-vous avec la nature et le monde des feuilles, par Stéphane Schler (de 5 à 105 ans)

Installations et expositions à découvrir dans les Jardins

Au spectacle automnal qu’offre naturellement le jardin, Vivaces ! stimule nos sensibilités diverses en invitant au jardin des œuvres artistiques ou pédagogiques et des expériences sensorielles. Regarder ou participer …pour ouvrir les yeux sur la beauté simple de ce qui nous entoure, et mieux la respecter !

Regarder, écouter

‘ Les Papier-feuilles d’Angélique Cormier

‘ Les Cyanotypes de plantes sauvages de Jessica Tara, installation aux jardins, extraite de « Herbier de la canicule 2022 », « Installation d’inspiration naturaliste » et “Herbier des poinçonneurs”.

‘ Création sonore immersive “Le murmure des feuilles” : D’après l’œuvre de Bob Gilbert, auteur naturaliste du livre “Ghost trees”, et d’après son émission BBC Radio 4 “The Susurrations of Trees”, avec la composition pour violon “Psithurism” de Lisa Knapp.

‘ Histoires de feuilles et d’insectes… Portraits choisis d’insectes bâtisseurs avec les illustrations d’Anne Möller, introduis par Aurélie Portier, du Bestiaire rouge.

Participer

‘ Le jeu de piste sensoriel des plantes au ruban rouge, sur une idée de Françoise Faury

‘ Installation participative tout public : Dans le pli des feuilles, oeuvre participative en origami.

Les jardins Passagers de La Villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

Pépins production