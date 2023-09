Stands, ateliers naturalistes et jardiniers Les jardins Passagers de La Villette Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Samedi 7 octobre, 14h00 Les jardins Passagers de La Villette Entrée libre et contribution libre

A partir de 14h, plongez dans le Royaume des feuilles : suivez le parcours pédagogique et ludique en 7 étapes pour explorer la feuille dans tous ses états, ou laissez-vous surprendre par l’une des propositions du cabaret des ateliers pour “Révéler les feuilles”.

Observer, jouer, comprendre : un parcours en 7 étapes pour explorer la feuille dans tous ses états

‘ La feuille, atmosphère du monde !

La feuille, siège de tous les échanges. Magie de la photosynthèse. Pourquoi les feuilles sont vertes et comment font les feuilles rouges ?

Brillante, poilue, rêche ! La physiologie de la feuille et ses ingénieux tissus face à l’eau, la lumière, la chaleur, le froid, le vent. Découvrir les combines, astuces et vulnérabilités parmi les formes et textures des feuilles …. pour mieux choisir ses plantes selon le contexte d’exposition.

‘ Le nom de la feuille

Enquête sur les formes des feuilles à la manière de la Flore de Bonnier, par Françoise Faury, jardinière.

‘ Naissance d’une plante, vue de la feuille : lire l’avenir dans les cotylédons… et créer une nouvelle plante rien qu’avec une feuille !

‘ Les feuilles mortes se ramassent-elles vraiment à la pelle ?

Observation du milieu naturel forestier et du recyclage naturel des feuilles, pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne et, faire les bons gestes en automne dans son jardin ou sa jardinière…

‘ Qu’est-ce qu’elle a, ma feuille ? Carences, insectes, parasites, c’est grave docteur ?

‘ Les herbivores de la ferme

‘ Quelles feuilles mangent les animaux de la ferme pour se nourrir, se soigner

‘ Testez vos connaissances en participant au Quiz du Festival et gagnez Une revue offerte par La Salamandre https://www.salamandre.org/.

