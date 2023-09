Conseils, matériel de jardinage et livres Les jardins Passagers de La Villette Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Conseils, matériel de jardinage et livres Samedi 7 octobre, 11h00 Les jardins Passagers de La Villette

Des conseils sur la santé des plantes, pour composer ses jardinières, faire les bons gestes au jardin et pour trouver du matériel de jardinage de seconde main…

Santé des feuilles et conseils jardiniers par les Jardiniers à vélo.

Ressourcerie des jardiniers : Le Plant B, 1ère ressourcerie dédiée au jardinage en Ile de France.

Impressions végétales : Vente de cyanotypes et discussion autour de la pratique artistique naturaliste avec Jessica Tara.

Librairie L’eau et les Rêves. Vente d’ouvrages sélectionnés sur les plantes et la biodiversité.

Les jardins Passagers de La Villette la villette paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

E Richard La Villette