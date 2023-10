Balades et conférences Les jardins Passagers de La Villette Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Balades et conférences Samedi 7 octobre, 11h00 Les jardins Passagers de La Villette Entrée libre ! En co-production avec La Villette, l’association Pépins Production porte, quant à elle, le festival avec l’engagement et la passion de ses bénévoles. Boîtes à dons sur le stand de Pépins prod’ et en ligne.

N’ayez pas peur d’apprendre….. et d’attraper le virus du végétal, avec des intervenants spécialisés passionnés et passionnants : écologue, naturaliste, physicien, entomologiste, historien…

11h – Balade scientifico-poétique avec Stéphane Douady, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire MSC matière et systèmes complexes, et Angélique Cormier, artiste performeuse, interpréteront les formes des feuilles, chacun dans leur discipline.

14h30 – Balade “les feuilles et les insectes à la loupe”, par Gilles Carcassès, naturaliste

15h – Conférence AOC Media “De pas si mauvaises herbes…”, avec Nathalie Machon, écologue au MNHN et Mickaël Wilmart, historien et professeur à l’EHESS, animé par Sylvain Bourmeau, journaliste et producteur de radio

16h – Performance pour origami, viole de gambe et chant : “Déplier”, œuvre vivante, par Angélique Cormier, avec Grégory Mariscal au chant et Benjamin Garnier à la viole de gambe

17h – Balade guidée dans les feuilles, par François Doyen, ingénieur naturaliste

18h – Performance pour origami, viole de gambe et chant : “Déplier”, oeuvre vivante, par Angélique Cormier

Et, au fil de la journée, lectures et contes au bistrot pour petits et grands.

Les jardins Passagers de La Villette
Paris 75019

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

