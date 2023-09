Marché des jardiniers Les jardins Passagers de La Villette Paris Catégorie d’Évènement: Paris Marché des jardiniers Les jardins Passagers de La Villette Paris, 7 octobre 2023, Paris. Marché des jardiniers Samedi 7 octobre, 10h30 Les jardins Passagers de La Villette Entrée libre Un marché de plantes vivaces rustiques de pépiniéristes-producteurs du bassin parisien, sélectionnés pour leurs modes de production et leur sélection de plantes, des conseils jardiniers, la ressourcerie des jardiniers, la librairie et le bistrot La Timbale qui s’installe sur le Festival. 6 pépiniéristes présenteront plus de 200 variétés de plantes vivaces : Le Jardin du Morvan, Les Jardiniers à vélo, Pariciflore,Patrick Nicolas, Pépins production, Saveurs Vivaces. Les jardins Passagers de La Villette la villette paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00 marché plantes E Richard La Villette Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Les jardins Passagers de La Villette Adresse la villette paris Ville Paris Lieu Ville Les jardins Passagers de La Villette Paris latitude longitude 48.891065;2.389424

Les jardins Passagers de La Villette Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/